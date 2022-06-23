В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

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Власти Брянской области продлили высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе с 23 июня ещё на 15 суток.
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
  • РИА Новости

«На территории Брянской области с 14:00 23 июня 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».

Утром 20 июня украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка в Брянской области. Были повреждены РЭС и несколько других объектов.

В результате обстрела Суземки украинскими военными пострадал работник РЭС.

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