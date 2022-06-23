В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
- РИА Новости
«На территории Брянской области с 14:00 23 июня 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению».
Утром 20 июня украинские военные произвели обстрел посёлка Суземка в Брянской области. Были повреждены РЭС и несколько других объектов.
В результате обстрела Суземки украинскими военными пострадал работник РЭС.