Татарстан стал лидером цифровой трансформации в России
- РИА Новости
Второе место — у Тульской области, а тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский АО — Югра.
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития республики (АИР РТ), частью цифровизации региона стали сервисы для инвесторов.
«Агентство продолжает углублять цифровизацию для обеспечения 100%-ного электронного взаимодействия с инвесторами», — заявили в АИР региона.
Ранее сообщалось, что в России планируют создать ИИ-решения для обустройства газовых месторождений и проведения ледовой разведки в Арктике.