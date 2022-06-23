Татарстан стал лидером цифровой трансформации в России

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Первое место среди регионов России по цифровой трансформации занял Татарстан с показателем 16,4.
Татарстан стал лидером цифровой трансформации в России
  • РИА Новости

Второе место — у Тульской области, а тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский АО — Югра.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития республики (АИР РТ), частью цифровизации региона стали сервисы для инвесторов.

«Агентство продолжает углублять цифровизацию для обеспечения 100%-ного электронного взаимодействия с инвесторами», — заявили в АИР региона.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать ИИ-решения для обустройства газовых месторождений и проведения ледовой разведки в Арктике.

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