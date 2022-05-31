В России создадут ИИ-решения для обустройства газовых месторождений

В России планируют создать ИИ-решения для обустройства газовых месторождений и проведения ледовой разведки в Арктике.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минэкономразвития.

Проекты были представлены на площадке Координационного центра правительства на заседании рабочей группы по исследовательским центрам в сфере ИИ.

Среди участников мероприятия — руководители исследовательских центров, созданных на базе НИУ ВШЭ, Сколтеха, Университета «Иннополис», ИСП РАН имени Иванникова, Университета ИТМО, МФТИ.

Как отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, в условиях беспрецедентного экономического давления стран Запада поступательное развитие технологий искусственного интеллекта в России продолжается.

«Только за прошлый год совокупный эффект от внедрения технологий ИИ в различных отраслях экономики составил более 300 млрд рублей, и сейчас ИИ-технологии играют ведущую роль в процессах цифровой трансформации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.