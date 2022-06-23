В Подмосковье на 80% снизили число запланированных проверок бизнеса

Число запланированных проверок бизнеса в Подмосковье по региональным и муниципальным видам в II квартале уменьшилось на 80% по сравнению с I кварталом.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на данные Минэкономразвития, к середине мая число проверок сократилось в шесть раз.

В случае если контрольные органы нарушат мораторий, бизнес может обратиться на электронную почту Минэкономразвития России или оспорить решение органа надзора в виде жалобы в досудебном порядке.

В регионе также наблюдается тенденция к росту количества предпринимателей — на данный момент известно о более 406 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Число самозанятых также увеличивается, их зарегистрировано более 385 тыс.

Ранее были названы самые развивающиеся направления малого и среднего бизнеса в России. Также «Вечерняя Москва» сообщала, что более 150 НКО впервые приняли участие в конкурсе грантов мэра Москвы.