В Подмосковье на 80% снизили число запланированных проверок бизнеса
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Как сообщает РИАМО со ссылкой на данные Минэкономразвития, к середине мая число проверок сократилось в шесть раз.
В случае если контрольные органы нарушат мораторий, бизнес может обратиться на электронную почту Минэкономразвития России или оспорить решение органа надзора в виде жалобы в досудебном порядке.
В регионе также наблюдается тенденция к росту количества предпринимателей — на данный момент известно о более 406 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Число самозанятых также увеличивается, их зарегистрировано более 385 тыс.
Ранее были названы самые развивающиеся направления малого и среднего бизнеса в России. Также «Вечерняя Москва» сообщала, что более 150 НКО впервые приняли участие в конкурсе грантов мэра Москвы.