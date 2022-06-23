В Подмосковье на 80% снизили число запланированных проверок бизнеса

Короткая ссылка
Число запланированных проверок бизнеса в Подмосковье по региональным и муниципальным видам в II квартале уменьшилось на 80% по сравнению с I кварталом.
В Подмосковье на 80% снизили число запланированных проверок бизнеса
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИАМО со ссылкой на данные Минэкономразвития, к середине мая число проверок сократилось в шесть раз.

В случае если контрольные органы нарушат мораторий, бизнес может обратиться на электронную почту Минэкономразвития России или оспорить решение органа надзора в виде жалобы в досудебном порядке.

В регионе также наблюдается тенденция к росту количества предпринимателей — на данный момент известно о более 406 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Число самозанятых также увеличивается, их зарегистрировано более 385 тыс. 

Ранее были названы самые развивающиеся направления малого и среднего бизнеса в России. Также «Вечерняя Москва» сообщала, что более 150 НКО впервые приняли участие в конкурсе грантов мэра Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить