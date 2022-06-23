Названы самые развивающиеся направления МСБ в России

Короткая ссылка
Названы самые развивающиеся направления малого и среднего бизнеса (МСБ) в России.
Названы самые развивающиеся направления МСБ в России
  • Gettyimages.ru

Как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследований «Работа.ру» и производителя умных онлайн-касс «Эвотор», ими стали индустрия красоты, общепит, внутренний туризм и некоторые сегменты торговли.

При этом результаты зависят от региона. Например, согласно проведённым исследованиям, в Москве чаще ищут специалистов из сферы транспорта и логистики — 23% от вакансий в регионе от малого бизнеса, в Ростове-на-Дону — специалистов в отрасли производства и агропрома, а в Самаре — работников торговли.

В исследовании также учитывался рост выручки за последний год. В Москве выручка турагентств выросла на 91%, кофеен и киосков стритфуда ― на 29%. В Санкт-Петербурге средние обороты турагентств увеличились на 73%, столовых ― на 45%, кофеен ― на 41%.

Ранее GeekBrains в беседе с «Газета.Ru» рассказали о тенденциях обучения IT на платформе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить