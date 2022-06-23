Названы самые развивающиеся направления МСБ в России

Названы самые развивающиеся направления малого и среднего бизнеса (МСБ) в России.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследований «Работа.ру» и производителя умных онлайн-касс «Эвотор», ими стали индустрия красоты, общепит, внутренний туризм и некоторые сегменты торговли.

При этом результаты зависят от региона. Например, согласно проведённым исследованиям, в Москве чаще ищут специалистов из сферы транспорта и логистики — 23% от вакансий в регионе от малого бизнеса, в Ростове-на-Дону — специалистов в отрасли производства и агропрома, а в Самаре — работников торговли.

В исследовании также учитывался рост выручки за последний год. В Москве выручка турагентств выросла на 91%, кофеен и киосков стритфуда ― на 29%. В Санкт-Петербурге средние обороты турагентств увеличились на 73%, столовых ― на 45%, кофеен ― на 41%.

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