В Татарстане к 2024 году планируют увеличить долю электротранспорта

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Власти Татарстана к 2024 году планируют увеличить долю электротранспорта в общем количестве транспортных средств в регионе в 3,57 раза.
В Татарстане к 2024 году планируют увеличить долю электротранспорта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на портал правительства Республики Татарстан.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2022 года в Татарстане было зарегистрировано 304 электрокара. 

В текущем году доля электротранспорта от общего количества машин по плану должна достичь 0,01%, в 2023 — 0,015%, в 2024 — 0,025%.

Наряду с этим стало известно, что Свердловская область получит 40 млрд рублей на реконструкцию и строительство автомобильных дорог. 

В частности, в регионе запланированы реконструкция и строительство трассы Р351 Екатеринбург — Тюмень, передаёт tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в Крыму до 2030 года должны ввести в эксплуатацию более 14 млн кв. м жилья.

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