Более 14 млн квадратных метров жилья должны ввести в эксплуатацию в Крыму до 2030 года

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в Крыму до 2030 года должны ввести в эксплуатацию более 14 млн квадратных метров жилья.
Более 14 млн квадратных метров жилья должны ввести в эксплуатацию в Крыму до 2030 года
  • РИА Новости

Как сообщает «Крым 2 со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова, Министерство экономического развития России разработало законопроект, который ускорит развитие строительной сферы в регионе.

Этот законопроект направлен на обеспечение возможности реализации участниками свободной экономической зоны инвестпроектов жилищного строительства.

«Рост объёмов жилищного строительства отвечает национальной цели развития России «Комфортная и безопасная среда для жизни». Для её достижения Республике Крым и Севастополю до 2030 года необходимо ввести более 14 миллионов квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия более 650 тысяч семей», — рассказал Аксёнов.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе отремонтируют более 20 дорог за счёт дополнительных средств из федерального бюджета.

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