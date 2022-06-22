Более 14 млн квадратных метров жилья должны ввести в эксплуатацию в Крыму до 2030 года
- РИА Новости
Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова, Министерство экономического развития России разработало законопроект, который ускорит развитие строительной сферы в регионе.
Этот законопроект направлен на обеспечение возможности реализации участниками свободной экономической зоны инвестпроектов жилищного строительства.
«Рост объёмов жилищного строительства отвечает национальной цели развития России «Комфортная и безопасная среда для жизни». Для её достижения Республике Крым и Севастополю до 2030 года необходимо ввести более 14 миллионов квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия более 650 тысяч семей», — рассказал Аксёнов.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщило, что в Севастополе отремонтируют более 20 дорог за счёт дополнительных средств из федерального бюджета.