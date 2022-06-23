В Ижевске 23 ученика получили 100 баллов по ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru.
Основной период ЕГЭ завершился, однако результаты экзаменов по некоторым предметам пока неизвестны.
Согласно поступившим в Удмуртию результатам, на данный момент в Ижевске 23 100-балльника, в том числе Эвелина Валова из лингвистического лицея №25 — единственная школьница в Ижевске, получившая 100 баллов за ЕГЭ по истории.
Несколько ижевских выпускников получили 100 баллов по химии, географии, литературе и профильной математике.
Результаты ЕГЭ по остальным предметам будут известны позже.