Аксёнов: Крым примет на отдых 150 детей из ЛНР
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«Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики... В программу отдыха включены анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям», — сообщил Аксёнов в своём Telegram.
Ранее министр образования, науки и молодёжи региона Валентина Лаврик сообщила, что Крым принял 150 детей из ДНР на оздоровление и отдых.
Для них организованы воспитательные мероприятия.