Аксёнов: Крым примет на отдых 150 детей из ЛНР

Крым 25 июня примет по поручению главы региона Сергея Аксёнова 150 детей из Луганской Народной Республики (ЛНР) в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в селе Песчаном Бахчисарайского района.

«Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики... В программу отдыха включены анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям», — сообщил Аксёнов в своём Telegram.

Ранее министр образования, науки и молодёжи региона Валентина Лаврик сообщила, что Крым принял 150 детей из ДНР на оздоровление и отдых.

Для них организованы воспитательные мероприятия.