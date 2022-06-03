Крым принял 150 детей из ДНР на оздоровление и отдых
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Крым принимает ребят из ДНР на смену 21 день. Для них организованы воспитательные мероприятия. Надеюсь, что эти мероприятия будут не только интересными, но и очень полезными. Ребята замечательные», — сказала Лаврик.
По её словам, с 24 июня начнётся ещё одна смена, на которую приедут дети из Донбасса.
«Будет заезд в составе 150 человек, и таким образом мы попытаемся организовать и оздоровление, и отдых, и знакомство с крымскими ребятами, чтобы дружественные связи были более тесными», — отметила министр.
Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.