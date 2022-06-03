Крым принял 150 детей из ДНР на оздоровление и отдых, заявила министр образования, науки и молодёжи региона Валентина Лаврик.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Крым принимает ребят из ДНР на смену 21 день. Для них организованы воспитательные мероприятия. Надеюсь, что эти мероприятия будут не только интересными, но и очень полезными. Ребята замечательные», — сказала Лаврик.

По её словам, с 24 июня начнётся ещё одна смена, на которую приедут дети из Донбасса.

«Будет заезд в составе 150 человек, и таким образом мы попытаемся организовать и оздоровление, и отдых, и знакомство с крымскими ребятами, чтобы дружественные связи были более тесными», — отметила министр.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.