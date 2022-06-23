Депутат Госдумы Журавлёв повредил ключицу в ДТП на мотоцикле

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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв в результате ДТП в центре Москвы на мотоцикле повредил ключицу.
Депутат Госдумы Журавлёв повредил ключицу в ДТП на мотоцикле
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Алексей Александрович попал в ДТП. Могу отметить, что он проехал сотни тысяч километров прежде, происшествие получилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы депутата.

Уточняется, что политик повредил ключицу, однако гипс накладывать не будут. По словам медиков, сегодня Журавлёва отпустят домой.

В декабре стало известно о гибели в ДТП депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова.

В мае глава Улаганского района Республики Алтай Владимир Челчушев погиб в результате аварии.

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