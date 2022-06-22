Производство минеральной и газированной воды в Подмосковье выросло на 20% за три месяца

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Производство минеральной и газированной неподслащённой воды в Московской области выросло на 20% за три месяца. За I квартал 2022 года предприятия выпустили более 520 тыс. т продукции.
Производство минеральной и газированной воды в Подмосковье выросло на 20% за три месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия Владислава Мурашова.

«Наши производители не только закрывают потребности жителей региона, но и экспортируют продукцию в страны ЕАЭС. Экспорт продукции в I квартале составил порядка тысячи тонны на сумму $182,8 тыс.», — отметил министр.

Основные страны для экспорта — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и Киргизия, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что Московская область сохранила за собой первое место по производству творога среди регионов России.

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