В Подмосковье рассказали о темпах производства творога

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Московская область сохранила за собой первое место по производству творога среди регионов России.
В Подмосковье рассказали о темпах производства творога
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает телеканал «360».

«Лидирующую позицию нам удаётся удержать с 2018 года», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Он уточнил, что в I квартале 2022 года Подмосковье произвело 20,95 тыс. т творога.

«Таких результатов нам удаётся достигать благодаря реализации инвестиционных проектов, а именно модернизации производственных линий, технологического и прочего оборудования», — цитирует Мурашова «Радио 1».

В 2021 году регион произвёл 89,1 тыс. т творога.

Ранее в Подмосковье рассказали об увеличении объёмов производства молока.

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