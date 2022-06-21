В Подмосковье рассказали о темпах производства творога
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Лидирующую позицию нам удаётся удержать с 2018 года», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Он уточнил, что в I квартале 2022 года Подмосковье произвело 20,95 тыс. т творога.
«Таких результатов нам удаётся достигать благодаря реализации инвестиционных проектов, а именно модернизации производственных линий, технологического и прочего оборудования», — цитирует Мурашова «Радио 1».
В 2021 году регион произвёл 89,1 тыс. т творога.
Ранее в Подмосковье рассказали об увеличении объёмов производства молока.