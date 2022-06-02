В Подмосковье рассказали об увеличении объёмов производства молока

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что производство молока в регионе выросло на 4,3 тыс. т за год.

«За четыре месяца текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья всех категорий составило 240,8 тыс. т. Это на 4,3 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сутки сельскохозяйственные организации производят свыше 1,7 тыс. т молока, большая часть поступает на переработку», — приводит его слова «Радио 1».

Наибольшее количество молока в сутки производится в Коломне — 204 т, в Домодедове — 145,2 т, в Сергиевом Посаде — 140,6 т.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», Георгий Филимонов заявил о росте производства мяса и яиц в Подмосковье.