Психолог Екушевская рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания на каникулах

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Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.
Психолог Екушевская рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания на каникулах
  • РИА Новости

«Вам поможет edutainment (образование и развлечение) — это подход к учёбе, который превращает процесс получения новых знаний в игру. Это походы в музеи и научные центры, IT-лагеря, тематические квесты, онлайн-курсы, творческие мастерские», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, детям важно показать, что знания не заканчиваются на страницах учебников.

Как отметила Екушевская, среди причин не бросать учиться на каникулах — возможность определиться с будущим хобби и найти то, что «зажигает».

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.

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