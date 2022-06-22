В Росгеологии рассказали подробности о стратегии развития геологоразведки

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Глава Росгеологии Сергей Горьков рассказал подробности о стратегии развития геологоразведки.
В Росгеологии рассказали подробности о стратегии развития геологоразведки
  • РИА Новости

«Мы её сформировали в конце декабря 2021 года и приступили к обсуждению в экспертном сообществе. Геология — наука региональная. В каждом регионе свои особенности — геологические, климатические — и полезные ископаемые везде разные. Поэтому привлечь максимальное число экспертов очень важно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, первое, на чём должно сфокусироваться государство, — на стратегических и дефицитных полезных ископаемых.

«Также в нашей стратегии говорится, что геологоразведке необходимы стимулы для роста. К примеру, механизм, позволяющий затраты на геологоразведку проводить не из прибыли, полученной с других проектов, а включать их в себестоимость инвестпроектов. Это будет мощнейшим стимулом», — сообщил Горьков.

Он добавил, что сюда же можно отнести необходимость поддержки юниорного движения, позволяющего небольшим компаниям и частным инвесторам вкладываться с выгодой в геологоразведку.

Ранее Горьков рассказал о вкладе геологии в экономику России.

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