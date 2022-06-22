Жители Ульяновска создали «огненную картину войны» из свечей

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Жители Ульяновска создали «огненную картину войны» из 9 тыс. свечей по случаю 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Жители Ульяновска создали «огненную картину войны» из свечей
  • РИА Новости

Как сообщает mosaica.ru, памятная акция состоялась в ночь с 21 на 22 июня в парке Победы: на площадке у выставки военной техники создали изображение ЗиС-5В.

В Нижнем Новгороде в ночь на 22 июня в рамках акции «Огненные картины войны» ко Дню памяти и скорби создали огненную картину из 12 тысяч свечей.

Её посвятили вкладу региона в Великую Победу. Символ Победы — легендарный танк Т‑34 — выпускался на заводе «Красное Сормово».

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