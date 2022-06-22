В Нижнем Новгороде в ночь на 22 июня создали картину из 12 тысяч свечей

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В Нижнем Новгороде в ночь на 22 июня в рамках акции «Огненные картины войны» ко Дню памяти и скорби создали огненную картину из 12 тысяч свечей.
В Нижнем Новгороде в ночь на 22 июня создали картину из 12 тысяч свечей
  • РИА Новости

Как сообщает pravda-nn.ru, в нижегородском Парке Победы из 12 тысяч свечей создали изображение легендарного танка Т‑34 и надпись «Всё для Победы! Нижний помнит».

Огненную картину посвятили вкладу региона в Великую Победу. Символ Победы — легендарный танк Т‑34 — выпускался на заводе «Красное Сормово».

В акции принял участие губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин.

«Акции «Огненные картины войны» третий год. Она зародилась в Год памяти и славы, когда мы отмечали 75‑ю годовщину Великой Победы, и стала по-настоящему народной. Всё больше людей в ночь с 21 на 22 июня зажигает свечи в память о тех, кого мы потеряли в годы войны. Это наша дань памяти тем, кто тогда спас мир от фашизма. В организации таких акций самое активное участие принимает современная молодёжь. Это даёт нам надежду на то, что память о войне и Победе всегда будет жить в сердцах новых поколений», — передаёт слова Никитина ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области

В завершение акции участники почтили память павших минутой молчания.

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