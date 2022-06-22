В Тюмени провели акцию в память о тех, кто не вернулся с фронта

Памятная акция в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошла в Тюмени — участники выложили изображение торпедного катера «Комсомолец» из сотен свечей на Исторической площади города.

Акция «Огненные картины войны» организована общественным движением «Волонтёры Победы» и партией «Единая Россия».

«Важно, чтобы все мы, особенно молодёжь, помнили о подвиге старшего поколения, знали нашу историю и не позволяли искажать её. Тюмень заслуженно получила почётное звание «Город трудовой доблести», — цитирует портал megatyumen.ru губернатора региона Александра Моора.

Тула и Ленобласть также присоединились к акции «Свеча памяти».

Из 12 тыс. свечей на площади Победы у Вечного огня в Туле была выложена картина с изображением солдата, держащего в руках оружие.