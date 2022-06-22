Тула и Ленобласть присоединились к акции «Свеча памяти»

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В Туле 21 июня состоялась акция «Огненные картины войны», организованная совместно с молодёжными и патриотическими организациями.
Тула и Ленобласть присоединились к акции «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской Думы.

Из 12 тыс. свечей на площади Победы у Вечного огня была выложена картина с изображением солдата, держащего в руках оружие. Инсталляция выступила символом вклада туляков-оружейников в победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Как пишет ИА REGNUM, в Ленинградской области в ночь с 21 на 22 июня также зажгли тысячи «Свечей памяти» и создали с их помощью «огненные картины» войны.

В пресс-службе губернатора и правительства региона рассказали, что одной из площадок, где зажгли свечи, стала территория перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти. Появившееся на земле изображение посвятили девушкам-регулировщицам, которые работали на Дороге жизни.

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