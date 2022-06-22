Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Почти четыре года тяжелейших испытаний стали символом героизма и стойкости нашего народа-победителя. Сегодня мы вспоминаем павших в боях с фашизмом, замученных в концлагерях, погибших во время бомбёжек и обстрелов», — говорится в обращении.
Как сообщает НТВ, в послании Собянин напомнил, что ровно 81 год назад, 22 июня, началась «священная война за свободу и независимость Отечества».