Собянин обратился к ветеранам в День памяти и скорби

Мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам Великой Отечественной войны в День памяти и скорби.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Почти четыре года тяжелейших испытаний стали символом героизма и стойкости нашего народа-победителя. Сегодня мы вспоминаем павших в боях с фашизмом, замученных в концлагерях, погибших во время бомбёжек и обстрелов», — говорится в обращении.

Как сообщает НТВ, в послании Собянин напомнил, что ровно 81 год назад, 22 июня, началась «священная война за свободу и независимость Отечества».