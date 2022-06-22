Юрист Иващенко прокомментировала ситуацию с оплатой ЖКУ во втором полугодии

Ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Србуи Иващенко прокомментировала ситуацию с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) во втором полугодии 2022 года.

В беседе с Life.ru она заявила, что повышаются средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги.

«В зависимости от региона средний размер прибавки на второе полугодие может быть увеличен от 2,9 до 6,5%. Самый низкий индекс в Свердловской области, самый высокий — в Москве и Московской области. Например, электроэнергия повысится в Москве с 5,92 до 6,17 рубля за кВт (однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа)», — пояснила Иващенко.

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