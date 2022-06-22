В акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге приняли участие более четырёх тысяч человек

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В Екатеринбурге во всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие около 4,5 тыс. человек — традиционное шествие прошло по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года.
В акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге приняли участие более четырёх тысяч человек
  • РИА Новости

Как сообщает tagilcity.ru, после завершения шествия участники акции выстроились в слово «Помним».

«Сегодня мы должны понимать главное: мы наследники того поколения, которое подвиг этот совершило. Мы должны не только помнить, но и быть достойными той великой славы и того великого подвига», — заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Памятные акции в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошли также в московском Музее Победы и на Соборной площади Главного храма ВС России.

Директор Музея Победы Александр Школьник вместе с ветеранами Великой Отечественной войны зажёг факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.

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