В акции «Свеча памяти» в Екатеринбурге приняли участие более четырёх тысяч человек

В Екатеринбурге во всероссийской акции «Свеча памяти» приняли участие около 4,5 тыс. человек — традиционное шествие прошло по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года.

Как сообщает tagilcity.ru, после завершения шествия участники акции выстроились в слово «Помним».

«Сегодня мы должны понимать главное: мы наследники того поколения, которое подвиг этот совершило. Мы должны не только помнить, но и быть достойными той великой славы и того великого подвига», — заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Памятные акции в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошли также в московском Музее Победы и на Соборной площади Главного храма ВС России.

Директор Музея Победы Александр Школьник вместе с ветеранами Великой Отечественной войны зажёг факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.