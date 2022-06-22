В Москве в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялись памятные акции

Памятные акции в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошли в московском Музее Победы и на Соборной площади Главного храма ВС России.

Об этом сообщает ФАН.

Директор Музея Победы Александр Школьник вместе с ветеранами Великой Отечественной войны зажёг факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.

«Сейчас как никогда нам важно хранить правду о трагических днях Великой Отечественной войны. Мы должны помнить не только о героизме и массовом трудовом подвиге советских людей, но и о военных преступлениях», — отметил Школьник.

Ровно в 4 утра всероссийская акция «Свеча памяти» стартовала в парке «Патриот» у Главного храма ВС России. 800 человек, в том числе военнослужащие, представители Центра военно-патриотического воспитания «Авангард», молодёжных организаций Московской области и юнармейцев, зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезённой накануне из Брестской крепости.

Свечи были установлены на специальные постаменты — по одной на каждый день войны. Церемонии предшествовали божественная литургия и панихида.