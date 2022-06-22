В Москве в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялись памятные акции

Короткая ссылка
Памятные акции в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны прошли в московском Музее Победы и на Соборной площади Главного храма ВС России.
В Москве в день 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялись памятные акции
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Директор Музея Победы Александр Школьник вместе с ветеранами Великой Отечественной войны зажёг факел от Вечного огня и передал пламя участникам акции.

«Сейчас как никогда нам важно хранить правду о трагических днях Великой Отечественной войны. Мы должны помнить не только о героизме и массовом трудовом подвиге советских людей, но и о военных преступлениях», — отметил Школьник.

Ровно в 4 утра всероссийская акция «Свеча памяти» стартовала в парке «Патриот» у Главного храма ВС России. 800 человек, в том числе военнослужащие, представители Центра военно-патриотического воспитания «Авангард», молодёжных организаций Московской области и юнармейцев, зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня, привезённой накануне из Брестской крепости.

Свечи были установлены на специальные постаменты — по одной на каждый день войны. Церемонии предшествовали божественная литургия и панихида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить