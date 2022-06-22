Члены Коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Члены Коллегии Минобороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби.
Члены Коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
  • РИА Новости

В церемонии приняли участие ветераны Вооружённых сил России.

Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты Почётного караула.

Также 22 июня президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Сергей Шойгу.

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