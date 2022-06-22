Минцифры: Tele2 отказалась от значительного повышения цен на безлимитные тарифы

Минцифры России сообщило, что компания Tele2 отказалась от значительного повышения цен на безлимитные тарифы после того, как министерство вмешалось в ситуацию.

«Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что ведомство обсудило с Tele2 сообщения об увеличении мобильным оператором стоимости безлимитных тарифов в 1,5 раза.

В сообщении говорится, что оператор оперативно ответил на позицию Минцифры и «не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами».

Ранее сообщалось, что Минцифры России и Федеральная антимонопольная служба России проверят обоснованность увеличения цен на некоторые тарифы оператора Tele2.