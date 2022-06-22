Минцифры: Tele2 отказалась от значительного повышения цен на безлимитные тарифы
- РИА Новости
«Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что ведомство обсудило с Tele2 сообщения об увеличении мобильным оператором стоимости безлимитных тарифов в 1,5 раза.
В сообщении говорится, что оператор оперативно ответил на позицию Минцифры и «не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами».
Ранее сообщалось, что Минцифры России и Федеральная антимонопольная служба России проверят обоснованность увеличения цен на некоторые тарифы оператора Tele2.