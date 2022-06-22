Путин рассказал о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов

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Президент России Владимир Путин рассказал в видеоприветствии участникам Делового форума БРИКС о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов и увеличении доли китайских автомобилей и техники на российском рынке.
Путин рассказал о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов
  • РИА Новости

По его словам, активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС.

В качестве примера президент сообщил о переговорах об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на российском рынке.

«В свою очередь, расширяется российское присутствие в странах «пятёрки», — сказал Путин.

Он отметил, что заметно растут объёмы поставок российской нефти в Индию и Китай, а также динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Путин добавил, что Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений, а российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке.

Также президент рассказал, что российские спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии.

  • Путин рассказал о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов

В конце апреля в индийском городе Ченнаи состоялось шествие в поддержку индийско-российской дружбы.

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