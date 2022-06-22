Путин рассказал о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов
- РИА Новости
По его словам, активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС.
В качестве примера президент сообщил о переговорах об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на российском рынке.
«В свою очередь, расширяется российское присутствие в странах «пятёрки», — сказал Путин.
Он отметил, что заметно растут объёмы поставок российской нефти в Индию и Китай, а также динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства.
Путин добавил, что Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений, а российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке.
Также президент рассказал, что российские спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии.
- Путин рассказал о переговорах об открытии в России индийских сетевых магазинов
В конце апреля в индийском городе Ченнаи состоялось шествие в поддержку индийско-российской дружбы.