Николай Дроздов рассказал о своём первом путешествии

Короткая ссылка
Доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и многолетний ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о своём первом путешествии.
Николай Дроздов рассказал о своём первом путешествии
  • РИА Новости

«Студентом я поехал в научную экспедицию на Северный Кавказ. В Северной Осетии, в окрестностях села Даргавс, есть горное ущелье, поросшее облепихой. И в нём зимой много птиц. Они спускаются с высокогорья в эту долину. Зимние каникулы на первом курсе провели там полностью... Мы проводили количественный учёт и в студенческие годы уже собирали материал для первых научных статей. На следующий год поехали уже в Азербайджан, на юг», — приводит его слова kp.ru.

Ранее Николай Дроздов выразил своё мнение о приметах в День сурка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить