Николай Дроздов выразил мнение о приметах в День сурка

Учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов выразил своё мнение о приметах в День сурка.

«Если говорить о фенологии, то сурки просыпаются примерно в начале весны, но они обитают в разных поясах: к югу они проснутся раньше, к северу — позже», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил зоолог, в один и тот же день ни одно животное не просыпается одинаково.

В свою очередь, в пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что сурки в зоосаде продолжают спать, передаёт ФАН.

«Если вдруг в феврале нас ждёт потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны», — заявили в учреждении.

2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. Согласно поверью, если сурок просыпается в этот день, стоит ожидать скорого прихода весны.

Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.