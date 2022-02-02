Николай Дроздов выразил мнение о приметах в День сурка

Короткая ссылка
Учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов выразил своё мнение о приметах в День сурка.
Николай Дроздов выразил мнение о приметах в День сурка
  • РИА Новости

«Если говорить о фенологии, то сурки просыпаются примерно в начале весны, но они обитают в разных поясах: к югу они проснутся раньше, к северу — позже», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил зоолог, в один и тот же день ни одно животное не просыпается одинаково.

В свою очередь, в пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что сурки в зоосаде продолжают спать, передаёт ФАН.

«Если вдруг в феврале нас ждёт потепление, то вполне возможно, что зверьки выйдут из норы к концу месяца. Однако, вероятнее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны», — заявили в учреждении.

2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка. Согласно поверью, если сурок просыпается в этот день, стоит ожидать скорого прихода весны.

Ранее главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить