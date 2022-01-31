Координатор проектов WWF Дронова перечислила важные функции зоопарков

Главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог Наталья Дронова рассказала о важной работе, которую проводят зоопарки.

«Есть три важные цели: культурно-просветительские, научные — это изучение поведения животных, изучение их размножения, что потом позволяет работать с животными в природе. Важные исследования для изучения поведения, экологии животных, которые можно использовать для разных проектов по сохранению этих видов», — объяснила Дронова в беседе с URA.RU.

Третья цель зоосадов — участие в программах по реинтродукции.

«Исчезнувшие в природе животные могут возвращаться. Используя поголовье, которое сохранилось в зоопарках», — уточнила Дронова.

Как ранее сообщало ФАН, Фонд друзей балтийской нерпы выпустил на волю в Ладогу после курса реабилитации ещё одно животное.