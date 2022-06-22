Автоэксперт Канаев оценил планы ЦБ России изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей

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Анастасия Белоусова
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал планы Банка России изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.
Автоэксперт Канаев оценил планы ЦБ России изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей
  • РИА Новости

По словам Канаева, автоэксперты не против подобных изменений, но, по его мнению, сейчас, в условиях нестабильной социально-экономической ситуации принимать такое решение нельзя. 

«Мы можем, с одной стороны, дать свободу страховщикам, но как они ею воспользуются?» — задался вопросом специалист.

При этом, как отметил эксперт, запчасти подорожали не более чем на 12%.

«Мы со своей стороны собираемся обратиться к ЦБ с пояснением, как мы видим развитие ситуации», — добавил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что ЦБ России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.

Отмечается, что таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646 — 7535 рублей.

Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны.

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