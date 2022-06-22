Главархив Москвы подготовил новый проект «Неизвестный герой»
Ко Дню памяти и скорби Главархив Москвы подготовил проект «Неизвестный герой». Основу проекта составляет коллекция снимков фронтового фотокорреспондента Давида Минскера.
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра столицы.
Экспозицию, состоящую почти из 200 снимков, можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории».
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