Главархив Москвы подготовил новый проект «Неизвестный герой»

Ко Дню памяти и скорби Главархив Москвы подготовил проект «Неизвестный герой». Основу проекта составляет коллекция снимков фронтового фотокорреспондента Давида Минскера.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал мэра столицы.

Экспозицию, состоящую почти из 200 снимков, можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории».