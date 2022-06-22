Путин проведёт 22 июня оперативное совещание Совбеза России

Президент России Владимир Путин проведёт в среду, 22 июня, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что российский лидер готовится к саммиту БРИКС, который пройдёт в режиме видеоконференции 23 и 24 июня.

Ранее стало известно, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область.