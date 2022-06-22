В акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие около восьми тысяч человек

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Во всероссийской акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие около 8 тыс. человек.
В акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие около восьми тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Мероприятие собрало волонтёров, студентов, общественников, сотрудников городских предприятий, ветеранов.

Участники акции прошли от главной городской площади к Вечному огню. К мемориалу возложили цветы, прошла минута молчания.

В акции «Свеча памяти» принял участие и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Новом Уренгое возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания, передаёт «Ямал Медиа».

Ранее сообщалось, что российские дипломаты поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Болгарии 21 июня.

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