В акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие около восьми тысяч человек

Во всероссийской акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие около 8 тыс. человек.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Мероприятие собрало волонтёров, студентов, общественников, сотрудников городских предприятий, ветеранов.

Участники акции прошли от главной городской площади к Вечному огню. К мемориалу возложили цветы, прошла минута молчания.

В акции «Свеча памяти» принял участие и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Новом Уренгое возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания, передаёт «Ямал Медиа».

Ранее сообщалось, что российские дипломаты поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Болгарии 21 июня.