В акции «Свеча памяти» в Краснодаре приняли участие около восьми тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
Мероприятие собрало волонтёров, студентов, общественников, сотрудников городских предприятий, ветеранов.
Участники акции прошли от главной городской площади к Вечному огню. К мемориалу возложили цветы, прошла минута молчания.
В акции «Свеча памяти» принял участие и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Новом Уренгое возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания, передаёт «Ямал Медиа».
Ранее сообщалось, что российские дипломаты поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Болгарии 21 июня.