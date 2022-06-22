В Улан-Удэ прошла акция «Свеча памяти»

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В Улан-Удэ состоялась акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
В Улан-Удэ прошла акция «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

«Сегодня мы вспоминаем начало Великой Отечественной войны, когда на нашу землю пришёл нацизм, пришёл фашизм, пришли войска, которые хотели уничтожить нашу страну», — заявил глава республики Алексей Цыденов.

В ходе выступления он отметил, что главная сила России — в единстве.

Также акции «Свеча памяти» и «Огненные картины» прошли в Севастополе.

«Молодёжь города совместно с волонтёрами Победы выложили из 10 тыс. свечей слово «Помним!» и медаль «За оборону Севастополя». Участники почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу городского правительства.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты поучаствовали в акции «Свеча памяти» в Болгарии 21 июня.

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