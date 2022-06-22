«Ведомости»: IKEA начала уведомлять торговые центры о расторжении договоров аренды

IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

Об этом «Ведомостям» сообщили два источника на рынке коммерческой недвижимости.

По их мнению, речь идёт о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA.

15 июня стало известно, что IKEA продаёт свои четыре фабрики в России и оставляет розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.

В начале марта IKEA сообщила о решении приостановить деятельность на территории России и Белоруссии на фоне событий на Украине.