«Ведомости»: IKEA начала уведомлять торговые центры о расторжении договоров аренды

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IKEA начала уведомлять арендодателей торговых центров о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
«Ведомости»: IKEA начала уведомлять торговые центры о расторжении договоров аренды
  • Legion-Media

Об этом «Ведомостям» сообщили два источника на рынке коммерческой недвижимости.

По их мнению, речь идёт о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA.

15 июня стало известно, что IKEA продаёт свои четыре фабрики в России и оставляет розничный бизнес в стране на паузе. Штат сотрудников компании будет сокращён.

В начале марта IKEA сообщила о решении приостановить деятельность на территории России и Белоруссии на фоне событий на Украине.

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