Посол Антонов: нельзя допускать переписывания истории Великой Отечественной войны
Об этом сообщает посольство России в США в Telegram-канале.
Антонов отметил, что несмотря на победу Красной Армии в борьбе с нацизмом, он снова пустил корни, теперь на территории Украины.
«Мы не можем допустить, когда сегодня в Америке, Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941–1945 годах. Мы должны провести чёткую грань между теми убийцами, палачами и нашими героями-освободителями», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, прошла в Софии. В ней приняли участие российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой.