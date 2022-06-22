Посол Антонов: нельзя допускать переписывания истории Великой Отечественной войны

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Посол России в США Анатолий Антонов поучаствовал в мемориальной акции «Свеча памяти» в Вашингтоне, посвящённой 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Во время приёма в дипломатическом представительстве он заявил о том, что нельзя допускать переписывания её истории, что можно наблюдать в Америке и Западной Европе.

Об этом сообщает посольство России в США в Telegram-канале.

Антонов отметил, что несмотря на победу Красной Армии в борьбе с нацизмом, он снова пустил корни, теперь на территории Украины.

«Мы не можем допустить, когда сегодня в Америке, Западной Европе говорят о том, что русские и немцы виноваты в том, что произошло в 1941–1945 годах. Мы должны провести чёткую грань между теми убийцами, палачами и нашими героями-освободителями», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби, прошла в Софии. В ней приняли участие российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой. 

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