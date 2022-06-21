В Роскачестве прокомментировали ситуацию с импортозамещением

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Глава Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию с импортозамещением.
В Роскачестве прокомментировали ситуацию с импортозамещением
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Это основная задача сейчас — заместить импорт, не снизив качество. Один из приоритетов нашей деятельности сейчас направлен на то, чтобы максимально увеличивать количество предприятий, которые пройдут через диагностику качества бизнес-процессов по модели премии правительства в области качества», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это в том числе предприятия, которые выпускают импортозамещающую продукцию.

«Если говорить о замещении импорта, ещё очень многое предстоит сделать, и это не только заполнить пустующие на продовольственном рынке ниши. Например, потенциал роста есть в 25% рынка сыров, которые мы до сих пор ввозим», — отметил Протасов.

Как добавил эксперт, нужно развивать и семеноводство, производство оборудования, лёгкую и электронную промышленность.

Ранее персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что, несмотря на введённые Западом санкции, Россия может оказаться бенефициаром в сложившейся ситуации.

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