Автоэксперт Болысов напомнил о рисках при установке спортивных шин на обычные машины
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«Ставить вместо рекомендованных производителем размеров спортивные шины весьма рискованно. Во-первых, это вредно для автомобиля, потому что вся система начинает работать не так, как задумывал конструктор. Плюс увеличивается расход топлива», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, автомобиль, не рассчитанный на спортивные шины, ведёт себя неадекватно.
«Он более резко реагирует на все ваши движения. И если нет навыков, то это штука опасная», — добавил Болысов.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.