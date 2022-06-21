Автоэксперт Болысов напомнил о рисках при установке спортивных шин на обычные машины

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Автоэксперт Дмитрий Болысов напомнил о рисках при установке спортивных шин на обычные машины.
Автоэксперт Болысов напомнил о рисках при установке спортивных шин на обычные машины
  • Gettyimages.ru
  • © Silas Stein/picture alliance

«Ставить вместо рекомендованных производителем размеров спортивные шины весьма рискованно. Во-первых, это вредно для автомобиля, потому что вся система начинает работать не так, как задумывал конструктор. Плюс увеличивается расход топлива», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, автомобиль, не рассчитанный на спортивные шины, ведёт себя неадекватно.

«Он более резко реагирует на все ваши движения. И если нет навыков, то это штука опасная», — добавил Болысов.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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