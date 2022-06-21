Россия и Таиланд договорились о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев встретился с послом Таиланда в России Сасиватом Вонгсинсаватом на полях Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Королевства Таиланд в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор заинтересован в инвестиционном и технологическом взаимодействии с тайскими компаниями», — заявил Буцаев.

Со своей стороны, Вонгсинсават выразил готовность помочь выстроить отношения между тайскими компаниями и ППК.

Ранее сообщалось, что в Арзамасском районе Нижегородской области построят мусороперерабатывающий завод на 160 тыс. т.