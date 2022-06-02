В Нижегородской области построят мусороперерабатывающий завод на 160 тысяч тонн

В Арзамасском районе Нижегородской области построят мусороперерабатывающий завод на 160 тыс. т.

Об этом сообщает телеканал «360».

Дорожную карту по строительству подписали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Глеб Никитин на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Объём инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей. Мощность объекта составит 160 тыс. т. Создание объекта позволит перевыполнить показатели нацпроекта «Экология» в части достижения доли утилизации более 50% и снижения доли захоронения — менее 50%», — заявил Буцаев.

Как ожидается, концессионное соглашение будет заключено до конца 2022 года.

«Этот объект позволит обслуживать 25 муниципальных образований. Он будет включать в себя автоматизированный мусоросортировочный комплекс, участки компостирования и по обработке крупногабаритных отходов, а также полигон для захоронения ТКО», — отметил Никитин.

По его словам, само строительство комплекса и его работа поспособствуют улучшению экологической обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области планируют построить завод по переработке ТКО.