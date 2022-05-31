В Магаданской области планируют построить завод по переработке ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили строительство нового комплексного объекта обращения с ТКО.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В данный момент концессионером активно ведётся разработка проектно-сметной документации, в ближайшее время будет подаваться заявление на прохождение государственной экологической экспертизы. С учётом возможностей, предоставленных правительством Российской Федерации, проектная документация будет одновременно загружаться на главную государственную экспертизу», — заявил Буцаев.

По его словам, результаты экспертизы ожидаются в октябре, РЭО сможет предоставить финансирование в ноябре — и будет дан старт строительству.

Мощность предприятия составит 55 тыс. т в год. Все отходы будут проходить этап сортировки.

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