В Крыму перед судом предстанет няня, обвиняемая в гибели ребёнка-инвалида

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В Крыму перед судом предстанет жительница Симферополя, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка-инвалида, что привело к гибели потерпевшего.
В Крыму перед судом предстанет няня, обвиняемая в гибели ребёнка-инвалида
  • Gettyimages.ru
  • © Watcharin Panyawutso / EyeEm

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемая находилась дома с мальчиком, имевшим тяжёлое хроническое заболевание. Женщина осуществляла уход за ребёнком.

В ходе возникшей личной неприязни женщина нанесла подопечному удары, от полученных травм мальчик скончался на месте, передаёт «Крыминформ».

Дело направлено в Киевский районный суд Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело по факту гибели двух детей во время рыбалки.

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