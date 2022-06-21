В Крыму перед судом предстанет няня, обвиняемая в гибели ребёнка-инвалида
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемая находилась дома с мальчиком, имевшим тяжёлое хроническое заболевание. Женщина осуществляла уход за ребёнком.
В ходе возникшей личной неприязни женщина нанесла подопечному удары, от полученных травм мальчик скончался на месте, передаёт «Крыминформ».
Дело направлено в Киевский районный суд Симферополя.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области завели дело по факту гибели двух детей во время рыбалки.