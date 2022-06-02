В Тюменской области завели дело по факту гибели двух детей во время рыбалки
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл днём 2 июня. Мальчик десяти лет и его брат шести лет пошли на котлован в деревне Решетниково. Глубина водоёма в этом месте достигает 4 м.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело по факту гибели 13-летнего школьника в реке Оша в Колосовском районе.