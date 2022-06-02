В Тюменской области завели дело по факту гибели двух детей во время рыбалки

Короткая ссылка
В Тюменской области следователи завели уголовное дело по факту гибели двух детей во время рыбалки.
В Тюменской области завели дело по факту гибели двух детей во время рыбалки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл днём 2 июня. Мальчик десяти лет и его брат шести лет пошли на котлован в деревне Решетниково. Глубина водоёма в этом месте достигает 4 м.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело по факту гибели 13-летнего школьника в реке Оша в Колосовском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить