В Ижевске рассказали о программе мероприятий в День памяти и скорби

В Ижевске рассказали о мероприятиях, которые состоятся 22 июня, в День памяти и скорби.

РИА Новости

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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на организаторов. В частности, запланированы акции «Свеча памяти» и «Помним». Кроме того, Государственный симфонический оркестр Удмуртии исполнит Симфонию №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Также во всех городах и районах республики состоится общероссийская минута молчания, передаёт izhlife.ru. Ранее сообщалось, что в Московской области 22 июня пройдёт акция «Минута молчания» в память о Великой Отечественной войне.