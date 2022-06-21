В Ижевске рассказали о программе мероприятий в День памяти и скорби

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В Ижевске рассказали о мероприятиях, которые состоятся 22 июня, в День памяти и скорби.
В Ижевске рассказали о программе мероприятий в День памяти и скорби
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на организаторов.

В частности, запланированы акции «Свеча памяти» и «Помним».

Кроме того, Государственный симфонический оркестр Удмуртии исполнит Симфонию №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича.

Также во всех городах и районах республики состоится общероссийская минута молчания, передаёт izhlife.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области 22 июня пройдёт акция «Минута молчания» в память о Великой Отечественной войне.

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