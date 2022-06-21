В Ижевске рассказали о программе мероприятий в День памяти и скорби
- РИА Новости
- © Михаил Мордасов
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на организаторов.
В частности, запланированы акции «Свеча памяти» и «Помним».
Кроме того, Государственный симфонический оркестр Удмуртии исполнит Симфонию №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича.
Также во всех городах и районах республики состоится общероссийская минута молчания, передаёт izhlife.ru.
Ранее сообщалось, что в Московской области 22 июня пройдёт акция «Минута молчания» в память о Великой Отечественной войне.