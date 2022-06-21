Губернатор заявил, что энергетическая безопасность Калининградской области обеспечена
- РИА Новости
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«Энергетическая безопасность (региона. — RT) сейчас полностью обеспечена, мы можем существовать в режиме «энергетического острова», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Алиханов добавил, что в настоящее время Калининградская область никак не зависит от сопредельных стран ЕС в плане обеспечения энергией.
Также губернатор Калининградской области заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.