Губернатор заявил, что энергетическая безопасность Калининградской области обеспечена

Энергетическая безопасность Калининградской области на данный момент полностью обеспечена. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

«Энергетическая безопасность (региона. — RT) сейчас полностью обеспечена, мы можем существовать в режиме «энергетического острова», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Алиханов добавил, что в настоящее время Калининградская область никак не зависит от сопредельных стран ЕС в плане обеспечения энергией.

Также губернатор Калининградской области заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.