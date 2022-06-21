Шасси загорелось у самолёта Ан-24 во время посадки в Иркутске

При посадке в Иркутске у самолёта Ан-24 загорелось шасси, пострадавших нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолёт выполнял рейс из Бодайбо в Иркутск. При посадке у него заклинило шасси.

«При посадке в Иркутске от высокой скорости и трения загорелись колеса», — заявил представитель прокуратуры.

По его словам, пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

Как заявил представитель авиакомпании «ИрАэро», инцидент произошёл из-за повреждения одного из колёс левого шасси.

В самолёте находились 34 взрослых, четыре ребёнка и четыре члена экипажа. Перевозчиком была создана комиссия для выяснения причин происшествия.

Ранее у самолёта, следовавшего рейсом Казань — Сочи, при посадке произошло частичное возгорание левого шасси.