В Москве активисты поставили перед британским посольством стул для экс-премьера Брауна

В Москве активисты поставили перед британским посольством стул высотой 2,5 м для бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна.

Стул установлен напротив входа в британское диппредставительство. На стуле висит табличка с надписью «For Gordon Brown» (Для Гордона Брауна. — RT).

До этого бывший британский премьер утверждал в беседе с журналистами, что в 2006 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным его посадили на «низкий стул».

Браун заявил, что это якобы было сделано для того, чтобы он смотрел на российского президента снизу вверх.