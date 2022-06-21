В Москве активисты поставили перед британским посольством стул для экс-премьера Брауна
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
Стул установлен напротив входа в британское диппредставительство. На стуле висит табличка с надписью «For Gordon Brown» (Для Гордона Брауна. — RT).
До этого бывший британский премьер утверждал в беседе с журналистами, что в 2006 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным его посадили на «низкий стул».
Браун заявил, что это якобы было сделано для того, чтобы он смотрел на российского президента снизу вверх.