Чемпионат России по гонкам с препятствиями пройдёт 25 июня в Подмосковье
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Как ожидается, главное противостояние среди мужчин развернётся между многократными призёрами международных соревнований по гонкам с препятствиями Сергеем Перелыгиным и Егором Белоусовым, а также лыжником, серебряным призёром Олимпиады-2014 Никитой Крюковым; среди женщин — между Алисой Петровой и Натальей Студеникиной.
По итогам чемпионата лучшие участники попадут в первую спортивную сборную команду по виду спорта «гонки с препятствиями».
Всего на трассе предусмотрено 35 препятствий. Протяжённость маршрута составит 11 км.
Также запланирована «Гонка героев», которая рассчитана на любой уровень физподготовки. Её участниками станут около 3500 человек.
Предусмотрено два формата — командный и индивидуальный.
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