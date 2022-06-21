Чемпионат России по гонкам с препятствиями пройдёт 25 июня в Подмосковье

Чемпионат России по гонкам с препятствиями состоится 25 июня на полигоне Алабино в Московской области. Его участниками станут около 100 спортсменов из 24 регионов.

Как ожидается, главное противостояние среди мужчин развернётся между многократными призёрами международных соревнований по гонкам с препятствиями Сергеем Перелыгиным и Егором Белоусовым, а также лыжником, серебряным призёром Олимпиады-2014 Никитой Крюковым; среди женщин — между Алисой Петровой и Натальей Студеникиной.

По итогам чемпионата лучшие участники попадут в первую спортивную сборную команду по виду спорта «гонки с препятствиями».

Всего на трассе предусмотрено 35 препятствий. Протяжённость маршрута составит 11 км.

Также запланирована «Гонка героев», которая рассчитана на любой уровень физподготовки. Её участниками станут около 3500 человек.

Предусмотрено два формата — командный и индивидуальный.

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