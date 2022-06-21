Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием учёбы

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений страны с окончанием обучения.
Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием учёбы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с успешным окончанием учебы... Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплочённости и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота», — сказал он.

Глава государства отметил, что так происходило на протяжении всей многовековой истории России.

Ранее со словами поздравления по случаю окончания учёбы к выпускникам военных вузов обратился глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Всего завершают обучение почти 14 тыс. офицеров, из них более 1 тыс. офицеров-слушателей — по программам магистратуры и почти 13 тыс. офицеров-лейтенантов — по программам специалитета.

Первая торжественная церемония вручения дипломов об окончании вузов пройдёт 11 июня в Военной академии материально-технического обеспечения (Санкт-Петербург), 12 июня — в филиалах Военной академии материально-технического обеспечения (Омск и Пенза), а также в Краснодарском высшем военном училище.

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